В Сумской области украинские снайперы уничтожили российскую ДРГ — видео

27 июня, 11:57
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Украинские снайперы уничтожили российскую ДРГ (Фото:t.me/informnapalm)

Украинские снайперы уничтожили российскую ДРГ (Фото:t.me/informnapalm)

В Сумской области украинские снайперы уничтожили российскую ДРГ.

Об этом сообщает InformNapalm в Telegram.

На видео видно снайперское уничтожение российской ДРГ, которая пыталась выполнять свои задачи, пересекая границу в Сумской области.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 226 тысяч военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Сумская область Война России против Украины ДРГ

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