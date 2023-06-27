В Сумской области украинские снайперы уничтожили российскую ДРГ — видео
Украинские снайперы уничтожили российскую ДРГ (Фото:t.me/informnapalm)
В Сумской области украинские снайперы уничтожили российскую ДРГ.
Об этом сообщает InformNapalm в Telegram.
На видео видно снайперское уничтожение российской ДРГ, которая пыталась выполнять свои задачи, пересекая границу в Сумской области.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 226 тысяч военных.