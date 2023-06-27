В Сумской области украинские снайперы уничтожили российскую ДРГ — видео 27 июня, 11:57 Украинские снайперы уничтожили российскую ДРГ (Фото:t.me/informnapalm)

В Сумской области украинские снайперы уничтожили российскую ДРГ.

Об этом сообщает InformNapalm в Telegram.

На видео видно снайперское уничтожение российской ДРГ, которая пыталась выполнять свои задачи, пересекая границу в Сумской области.

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Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 226 тысяч военных.

