В Сумской области укрепляют границу из-за постоянных обстрелов

25 июля, 12:19
Дейнеко проверил как пограничники укрепляют границу (Фото:ДПСУ)

Дейнеко проверил как пограничники укрепляют границу (Фото:ДПСУ)

В Сумской области пограничники укрепляют границу, поскольку из-за постоянных обстрелов этот участок не менее опасен, чем другие направления.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Telegram.

В ведомстве заявили, что, несмотря на отсутствие ударной группировки для вторжения, подразделения армии РФ ежедневно продолжают производить обстрелы приграничья Сумской области, применяя артиллерию и авиацию.

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Однако бойцы ГНСУ вместе с другими силами обороны Украины предпринимают все необходимые действия для усиления границы.

Глава ГСЧС Сергей Дейнеко заявил об эффективных работах по обустройству позиций и добавил, что пограничники четко понимают задачи, проводят все надлежащие мероприятия по фортификационному укреплению границы и оборудованию мест укрытия.

Российские оккупанты регулярно обстреливают пограничные Сумской области.

В частности, в субботу, 23 июля председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские войска за сутки осуществили 12 атак по территории области.

https://www.youtube.com/watch?v=R7LvtqKU97Y
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Госпогранслужба Украины Сумская область Война России против Украины

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