В Сумской области за сутки трое гражданских подорвались на минах, есть погибший — фото
В Ахтырском районе Великописаревской общины за день дважды подорвались на минах гражданские (Фото:Дмитрий Живицкий via Facebook)
В пятницу, 29 июля, за день дважды подорвались на минах мирные жители в Ахтырском районе Великописаревской общины. В результате один человек погиб, еще четверо ранены.
Об этом в Facebook сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
По словам Живицкого, в первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги во время взрыва.
Во втором случае комбайн выехал на поле собирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита.
«Если вы видите табличку „мины“ — это территория, запрещенная для проезда и прохода. Также обочины дорог могут быть опасными, особенно на тех территориях и путях, по которым передвигались россияне», — подчеркнул глава ОВА.
Он также отметил, что с первого дня после деоккупации Сумской области действует регламент, предусматривающий обращение аграриев к взрывотехникам перед выездом на поле.
«В области посевная кампания прошла успешно, без всяких инцидентов. Что пошло не так в этом конкретном случае выясняем», — написал он.
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