В Сумской области за сутки трое гражданских подорвались на минах, есть погибший — фото

30 июля, 11:32
В Ахтырском районе Великописаревской общины за день дважды подорвались на минах гражданские (Фото:Дмитрий Живицкий via Facebook)

В Ахтырском районе Великописаревской общины за день дважды подорвались на минах гражданские (Фото:Дмитрий Живицкий via Facebook)

В пятницу, 29 июля, за день дважды подорвались на минах мирные жители в Ахтырском районе Великописаревской общины. В результате один человек погиб, еще четверо ранены.

Об этом в Facebook сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По словам Живицкого, в первом случае сдетонировали 11 мин, когда на них наехал грузовик. Водитель погиб на месте. Травмированы два человека: пассажирка и водитель легкового автомобиля, ехавшего по встречной полосе дороги во время взрыва.

Видео дня
Дмитрий Живицкий via Facebook
Фото: Дмитрий Живицкий via Facebook
Дмитрий Живицкий via Facebook
Фото: Дмитрий Живицкий via Facebook

Во втором случае комбайн выехал на поле собирать урожай. Двое аграриев травмированы. Техника разбита.

Дмитрий Живицкий via Facebook
Фото: Дмитрий Живицкий via Facebook

«Если вы видите табличку „мины“ — это территория, запрещенная для проезда и прохода. Также обочины дорог могут быть опасными, особенно на тех территориях и путях, по которым передвигались россияне», — подчеркнул глава ОВА.

Он также отметил, что с первого дня после деоккупации Сумской области действует регламент, предусматривающий обращение аграриев к взрывотехникам перед выездом на поле.

«В области посевная кампания прошла успешно, без всяких инцидентов. Что пошло не так в этом конкретном случае выясняем», — написал он.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/pfbid02LuzcSURTJWedpauYodiMDHtLuPpMLcEheasYR8R3qmt5j7XWMZbBCSq5BZuNs2Ljl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Мины Сумская область Война России против Украины

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