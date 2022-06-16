В Сумской области три человека погибли после подрыва автомобиля на российской мине, окрестности Глухова обстреляли ракетами 16 июня, 00:11 Цей матеріал також доступний українською Автомобиль наехал на мину ТМ-62 (Фото:ukrmilitary/Twitter)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в среду, 15 июня, три человека погибли после подрыва автомобиля на российской мине.



«На одной из грунтовых дорог, на мине российских врагов (вероятно ТМ-62) взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один — ранен. В настоящее время находится в больнице», — сообщил Живицкий.

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Также российские оккупанты вечером выпустили пять ракет по окрестностям Глухова — один человек погиб

«После 20 часов вечера два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро ранены. Повреждены объекты инфраструктуры», — сообщил Живицкий.

Утром в среду, 15 июня, российские оккупационные войска из минометов обстреляли территорию Сумской области.

В 7:30 армия РФ открыла огонь по Шалыгинской громаде. Зафиксировали восемь прилетов.

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