В Сумской области три человека погибли после подрыва автомобиля на российской мине, окрестности Глухова обстреляли ракетами
Автомобиль наехал на мину ТМ-62 (Фото:ukrmilitary/Twitter)
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в среду, 15 июня, три человека погибли после подрыва автомобиля на российской мине.
«На одной из грунтовых дорог, на мине российских врагов (вероятно ТМ-62) взорвался автомобиль. Три человека погибли на месте, один — ранен. В настоящее время находится в больнице», — сообщил Живицкий.
Также российские оккупанты вечером выпустили пять ракет по окрестностям Глухова — один человек погиб
«После 20 часов вечера два вражеских вертолета с территории России выпустили пять ракет по окрестностям Глухова. Попадание в жилой дом, один человек погиб, шестеро ранены. Повреждены объекты инфраструктуры», — сообщил Живицкий.
Утром в среду, 15 июня, российские оккупационные войска из минометов обстреляли территорию Сумской области.
В 7:30 армия РФ открыла огонь по Шалыгинской громаде. Зафиксировали восемь прилетов.
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