Бойцы тероброны уничтожили в Сумской области вражескую ДРГ — ОВА
Украинские бойцы потерь не понесли (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)
В Сумской области бойцы местной территориальной обороны уничтожили диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов.
Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
«22 декабря утром группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольского общества, вблизи села Высокое, наши терробороновцы вступили с ними в бой», — рассказал он у себя в Telegram-канале.
В результате боестолкновения вражеская ДРГ была разбита.
«Потери врага — минимум двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь», — добавил Живицкий.