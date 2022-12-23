Бойцы тероброны уничтожили в Сумской области вражескую ДРГ — ОВА

23 декабря, 15:30
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Украинские бойцы потерь не понесли (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Украинские бойцы потерь не понесли (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

В Сумской области бойцы местной территориальной обороны уничтожили диверсионно-разведывательную группу российских оккупантов.

Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

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«22 декабря утром группа российских военных пересекла линию государственной границы Украины. На территории Краснопольского общества, вблизи села Высокое, наши терробороновцы вступили с ними в бой», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

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В результате боестолкновения вражеская ДРГ была разбита.

«Потери врага — минимум двое убитых. С нашей стороны обошлось без потерь», — добавил Живицкий.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Сумская область Российские военные Война России против Украины ДРГ

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