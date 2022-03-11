В Сумской области оккупанты сбросили бомбы на детский лагерь

11 марта, 16:52
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Детский лагерь Звездный (Фото:Дмитро Живицький / Telegram)

Детский лагерь Звездный (Фото:Дмитро Живицький / Telegram)

В ночь на 10 марта в Сумской области российские войска сбросили пять бомб на территорию детского лагеря Звездный возле села Ольшанка. О пострадавших не сообщается.

Об этом заявил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

Одна бомба попала в жилой корпус: половина дома уничтожена, в другой половине уцелели только стены.

Также полностью разбиты помещения котельной. Сейчас там отключены все коммуникации и отопления нет. От ударной волны в лагере выбило все окна и двери.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Детский лагерь Война России против Украины

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