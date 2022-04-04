В Сумской области российские оккупанты замучили и убили марафонца из Книги рекордов Украины Сергея Проневича 4 апреля, 04:44 Цей матеріал також доступний українською Тело Сергея Проневича нашли в селе Боромля Сумской области (Фото:Facebook/Лана Ветрова)

Российские оккупанты замучили и убили марафонца из «Книги рекордов Украины» Сергея Проневича.

Тело мужчины нашли в селе Боромля на Сумщине после его освобождения украинскими военными, сообщила руководительница Национального реестра рекордов Лана Ветрова.



"Как и всех людей, меня ошеломило страшное известие о парне из Сумщины, которого пытали и убили российские военные. Его тело было найдено уже после освобождения Боромли, через неделю после исчезновения", - сообщила Ветрова.

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"Невероятно тяжело об этом писать, но им оказался рекордсмен Украины Сергей Проневич", – написала она.

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