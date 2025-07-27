Трое погибших, 19 раненых. В Сумской области российские военные с дрона атаковали автобус с мирными жителями

Оккупанты из РФ атаковали автобус с пассажирами в Юнаковской громаде Сумщины (Фото: Прокуратура Сумской области)

Войска армии страны-агрессора РФ вечером 27 июля, с помощью дрона обстреляли автобус с пассажирами в Юнаковской громаде Сумской области. Об этом 27 июля заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров в своем Telegram-канале.

Обновлено 21:09 Григоров уточнил, что погибшие — жители Юнаковской громады, которые были эвакуированы в Сумы, но посещали свои дома в приграничной общине. Глава Сумской ОВА также написал, что раненых 19, одна из пострадавших женщин в тяжелом состоянии, ее сейчас оперируют. По словам Григорова, в общей сложности в автобусе было 39 пассажиров, ранее этот автобус неоднократно попадал под российские обстрелы, но сегодняшний рейс стал трагическим.



Реклама

Фото: Олег Григоров via Telegram

Фото: Олег Григоров via Telegram

Фото: Олег Григоров via Telegram

По его данным, около 16:30 по киевскому времени российские оккупанты с беспилотника атаковали автобус с мирными жителями в районе села Иволжанское.

«Предварительно погибли три человека. Еще пятеро — ранены. Им оказывается медицинская помощь. Пострадавшие и остальные пассажиры вывезены в безопасную зону. Последствия атаки уточняются», — заявил Григоров.

Фото: facebook.com/ Сумская областная прокуратура

Как сообщили в Сумской областной прокуратуре, по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины), начато досудебное расследование.

«Погибли трое гражданских лиц, еще около 20 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки», — заявили в ведомстве.

Позднее в ведомстве уточнили, что в результате удара дрона по автобусу погибли три женщины — в возрасте 66, 74 и 78 лет.