В Сумской области российские БпЛА атакуют гражданские автомобили, есть пострадавшие
Обломки российского беспилотника (иллюстративное фото) (Фото: Национальная полиция Украины)
В Сумской области в результате утренних атак российских БпЛА на гражданские автомобили ранены четыре человека.
Об этом в понедельник 20 апреля сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, на выезде из Путивльской громады вражеский дрон попал в гражданский автомобиль.
Пострадали трое женщин — их доставили в больницу.
Также утром в Николаевской сельской общине россияне атаковали еще одно авто.
В результате удара пострадал мужчина, сообщил Григоров. Врачи оказывают ему помощь.
Также российские ударные БпЛА ударили по жилому сектору Шосткинской и Верхнесироватской общин Сумской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В результате атак разрушены жилые дома, возникли пожары.
Информация о пострадавших не поступала, отметили в ГСЧС.
По данным Сумской ОВА, в течение суток, с утра 19 апреля до утра 20 апреля, российские войска совершили почти 70 обстрелов 23 населенных пунктов в 13 территориальных общинах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах Сумщины.