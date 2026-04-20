В Сумской области российские БпЛА атакуют гражданские автомобили, есть пострадавшие

В Сумской области в результате утренних атак российских БпЛА на гражданские автомобили ранены четыре человека.

Об этом в понедельник 20 апреля сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, на выезде из Путивльской громады вражеский дрон попал в гражданский автомобиль.

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Пострадали трое женщин — их доставили в больницу.

Также утром в Николаевской сельской общине россияне атаковали еще одно авто.

В результате удара пострадал мужчина, сообщил Григоров. Врачи оказывают ему помощь.

Также российские ударные БпЛА ударили по жилому сектору Шосткинской и Верхнесироватской общин Сумской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Фото: ГСЧС Сумской области

В результате атак разрушены жилые дома, возникли пожары.

Информация о пострадавших не поступала, отметили в ГСЧС.

По данным Сумской ОВА, в течение суток, с утра 19 апреля до утра 20 апреля, российские войска совершили почти 70 обстрелов 23 населенных пунктов в 13 территориальных общинах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах Сумщины.