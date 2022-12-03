В Сумской области россияне уничтожили склады агропредприятия — фото 3 декабря, 18:14 Последствия российского обстрела (Фото:Дмитрий Живицкий / Сумская ОВА via Telegram)

В пятницу, 2 декабря, в Сумской области войска РФ уничтожили склады агропредприятия.



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

«На фото - последствия вчерашнего обстрела приграничного села Зноб-Новгородской общины. Вдребезги разрушенные склады и ангары принадлежат одному из местных агропредприятий», — написал он.



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Отмечено, что россияне ударили по складам из САУ. 24 снаряда разорвались на территории хозяйства.



«Враг не впервые обстреливает именно эти склады, несколько дней назад уже были попадания. На этот раз от помещений аграриев почти ничего не осталось», - добавил глава ОВА,

