Россияне ночью нанесли удар по объекту инфраструктуры в Сумской области, вспыхнул пожар

Пожар, возникший в Сумской области в результате удара РФ, удалось ликвидировать (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 22 октября, нанесли удар по одному из объектов инфраструктуры в Сумской области .

Как сообщает ГСЧС, несмотря на высокую пожарную нагрузку, все очаги горения удалось ликвидировать.

В результате российской атаки обошлось без пострадавших.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

В Укрэнерго заявили, что в Сумской и Черниговской областях самая сложная ситуация со светом из-за поврежденного врагом оборудования.

В результате ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии.

Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Ранее Минэнерго сообщило, что Россия ночью осуществила новую массированную атаку ракетами и дронами на энергетическую инфраструктуру Украины.

Также РФ ударила по Киеву. В четырех районах повреждены многоэтажные дома, двое погибших и 19 пострадавших.

В Киевской области четверо погибших в результате российской атаки, среди них младенец, 12-летняя девочка и их мать.

В Запорожье в результате ночной атаки 2000 потребителей без света. Возник пожар в многоэтажке, 13 пострадавших.

На Полтавщине повреждены нефтегазовые объекты, в Одесской области россияне ударили по энергетическому объекту ДТЭК. В Киеве и большинстве областей Украины применили аварийные отключения света.