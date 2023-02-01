Российские оккупанты обстреляли Купянск, в Сумской области ракета попала в предприятие 1 февраля, 09:18 В Сумской области ракета попала в предприятие (Фото:www.facebook.com/kommander.nord)

Во вторник, 31 января в Сумской области в промышленное здание попала ракета, в результате пострадали двое гражданских.

Об этом сообщило оперативное командование Север в Facebook.

В командовании рассказали, что на территории одного из государственных предприятий в городе Шостка произошел взрыв.

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«Установлено, что в промышленное здание попала, предварительно, ракета (информация уточняется) повредив при этом крышу, перекрытие, окна», — говорится в сообщении.

Пострадали двое гражданских, они госпитализированы.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegram в среду, 1 февраля, что в 7:30 утра враг в очередной раз обстрелял Купянск.

В результате обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина.