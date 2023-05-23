Власти Сумщины объявили эвакуацию из одной из общин из-за роста российских обстрелов 23 мая, 03:34 Эвакуация мирных жителей Сумщины (Фото:Кордон.Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация предложила эвакуацию жителям Ахтырского района из-за увеличения российских обстрелов.



«С целью недопущения гибели людей в этих общинах осуществляются меры по обеспечению безопасности жителей, в том числе перевозки желающих в безопасные места», — сообщили в ОВА.

Видео дня

Читайте также: Российские обстрелы за сутки убили трех человек в разных областях Украины

За последние сутки российские войска 12 раз обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 80 взрывов. Оккупанты вели огонь по территориям Белопольской, Миропольской, Юнаковской, Новослободской и Великописаревской общин.