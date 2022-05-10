В Сумской области прогремело несколько взрывов — глава ОВА
Российская техника в Украине (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
В Сумской области прогремели несколько сильных взрывов, сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий.
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«Сумщина, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов в разных городах», — написал он в Telegram.
Живицкий также призвал местных жителей не покидать укрытий во время воздушной тревоги.
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