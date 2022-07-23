В Шостке прогремел взрыв, есть раненые — Сумская ОВА

23 июля, 11:09
Российские оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Российские оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В субботу, 23 июля, после девяти утра в Шостке прогремел взрыв, есть раненые.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«После 9 утра в Шостке прогремел взрыв. Есть раненые. Все подробности позже», – написал он.

Видео дня

По его словам, было около 20 приходов из артиллерии по Юнаковской общине после шести утра.

Также в 6:30 начался минометный обстрел Миропольской громады, десять приходов.

Живицкий заявил, что после семи утра было два прихода из гранатомета по Белопольской общине.

"Также после 7 утра был минометный обстрел, 4 прихода, по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской громады", - написал он.

https://www.youtube.com/watch?v=jhzZ8_a72Vo
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Взрыв Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Частые лесные пожары — одна из причин наступающей экологической катастрофы в Австралии (Фото:AAP Image/Shane Chalker/via REUTERS)
В шаге от экологической катастрофы /
Австралия показала миру, что будет, если игнорировать глобальное потепление
23 июля, 08:03
Научпоп
В этом году лидер Китая Си Цзиньпин рассчитывает на переизбрание, но экономические неурядицы создают риски для политической стабильности в стране (Фото:Коллаж НВ)
У господина Си проблемы /
Почему Пекин кидает против банковских вкладчиков танки, и вообще — что происходит с экономикой Китая
23 июля, 07:35
Геополитика
Кольца-печатки и разные сережки в тренде этим летом (Фото:instagram.com/cassdimicco)
Меньше правил, больше свободы /
5 аксессуаров, которые нужно иметь в этом сезоне
22 июля, 19:36
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X