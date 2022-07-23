В Шостке прогремел взрыв, есть раненые — Сумская ОВА 23 июля, 11:09 Российские оккупанты обстреляли Сумскую область (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В субботу, 23 июля, после девяти утра в Шостке прогремел взрыв, есть раненые.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«После 9 утра в Шостке прогремел взрыв. Есть раненые. Все подробности позже», – написал он.



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По его словам, было около 20 приходов из артиллерии по Юнаковской общине после шести утра.

Также в 6:30 начался минометный обстрел Миропольской громады, десять приходов.

Живицкий заявил, что после семи утра было два прихода из гранатомета по Белопольской общине.

"Также после 7 утра был минометный обстрел, 4 прихода, по окрестностям одного из населенных пунктов Хотинской громады", - написал он.

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