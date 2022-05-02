В Сумской области продолжают разминировать территорию. Какое количество боеприпасов оставили после себя оккупанты — фото

2 мая, 13:14
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На освобожденной от российских оккупантов территории Сумской области было заминировано много объектов (Фото:Нацполиция Украины/Telegram)

На освобожденной от российских оккупантов территории Сумской области было заминировано много объектов (Фото:Нацполиция Украины/Telegram)

В Сумской области пиротехники разминируют населенные пункты. Оккупанты усеяли территорию большим количеством боеприпасов.

Об этом сообщает Telegram Национальной полиции Украины.

«Наша задача осторожно собрать все вокруг, на поле, на дороге, вывезти подальше и уничтожить», — говорят правоохранители.

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На освобожденной от российских оккупантов территории Сумской области было заминировано много объектов, в частности, поля, обочины дорог и кладбища.

https://www.youtube.com/embed/3JZREY8nYGQ

Напомним, что в пятницу, 15 апреля, в селе Литвиновка травмировался 17-летний юноша, подорвавшийся на растяжке.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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