Россияне за сутки выпустили более 230 снарядов по Сумской области, пострадали люди в психоневрологическом интернате 4 июля, 02:20 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за сутки российские военные выпустили более 230 снарядов по области.

Пострадали пять общин: Знобь-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская.

Стрельба ввелась из минометов и САУ. В частности, оккупанты использовали фосфорные боеприпасы.

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Живицкий отметил, что минимум три человека пострадали после обстрела Атинского психоневрологического интерната.

«В 20 часов россияне начали стрелять из минометов по территории и помещением Атинского психоневрологического интерната. Через полчаса — накрыли из артиллерии. Вспыхнул пожар в столовой, разрушен админкорпус и общежитие», — сообщил Живицкий.

Ранее сообщалось, что россияне в течение дня, 2 июля, трижды обстреляли Шосткинский район Сумской области. Оккупанты применили минометы.

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