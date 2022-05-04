В Сумской области пограничники уничтожили триколор, который оккупанты развесили на украинской башне — видео 4 мая, 05:05 Цей матеріал також доступний українською Украинские пограничники делают все, чтобы не допустить эскалации (Фото:ГПСУ)

Украинские пограничники успешно уничтожили российский триколор в Сумской области, который оккупанты развесили на наблюдательной башне Украины, в нескольких метрах от украинско-российской границы.

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Соответсвующее видео в Facebook опубликовала Государственная пограничная служба Украины.



В службе отвечают, что вражеский триколор появился на башне ночью.

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«Чтобы украинские пограничники не сняли флаг, на этом направлении разместились позиции снайперов. Однако пограничникам удалось провести успешную операцию», — рассказали в ГНС.

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Там объяснили, что украинские защитники незаметно приблизились квадрокоптером к башне и сбросили на нее взрывчатку, таким образом уничтожив российский триколор.

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