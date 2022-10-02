В Сумской области автомобиль Укртелекома подорвался на мине: есть погибший и раненые 2 октября, 11:00 В результате подрыва авто погиб один человек, еще трое ранены (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook.com)

Утром в воскресенье, 2 октября, в Ахтырском районе Сумской области на вражеской мине подорвался автомобиль АО Укртелеком. Погиб один человек, еще трое ранены.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, автомобиль съехал на обочину дороги возле телебашни.

Всего в автомобиле находилось четыре человека. Один погиб на месте от полученных травм, еще троих госпитализировали.

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На месте работают правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются.

«Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области», — подчеркнул Живицкий.

Поздно вечером 1 октября Живицкий сообщил, что российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Средино-Будскую громаду Шосткинского района.