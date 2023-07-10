В Сумской области отменили эвакуацию жителей приграничных территорий

10 июля, 23:55
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Последствия российского обстрела Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)

Последствия российского обстрела Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Facebook)

Экстренной и принудительной эвакуации жителей пятикилометровой пограничной зоны Сумской области не будет.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

«Я хочу подчеркнуть, что экстренной и принудительной эвакуации не будет. Эвакуация начнется в плановом порядке, после того, как граждане примут решение. Если человек отказывается от эвакуации, пишет заявление об отказе. Остальные граждане, которые соглашаются эвакуироваться, будут перемещены в безопасные места », — заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

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Он отметил, что каждый житель приграничья будет иметь право выбирать — выехать в безопасное место или остаться проживать в населенных пунктах, которые ежедневно обстреливаются врагом.

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По словам главы ОВА, эвакуация будет проводиться только тогда, когда комиссия и он лично убедятся в готовности новых мест переселения жителей приграничья и готовности всех служб к безопасной эвакуации.

Ранее 10 июля в Сумской ОВА сообщили, что жителей приграничных территорий Сумской области эвакуируют из-за постоянных обстрелов со стороны войск РФ.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Сумской области в приграничной зоне из минометов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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