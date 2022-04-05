В Сумской области нашли троих замученных мирных жителей 5 апреля, 08:04 Цей матеріал також доступний українською В Конотопском районе нашли замученных мирных жителей (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

В Конотопском районе Сумской области нашли троих замученных российскими оккупантами мирных жителей.



Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

«Конотопский район продолжает приходить в себя от нашествия орков. На местах бывший стоянок врага уже нашли по меньшей мере троих замученных украинцев. Мирных жителей», — отметил он.

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