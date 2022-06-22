В Сумской области на мине подорвался автомобиль с полицейскими, двое пострадавших
Обстрел Сумской области, 22 июня (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook)
В среду, 22 июня, в Сумской области на мине подорвался автомобиль с полицейскими. Пострадали два человека.
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Инцидент произошел около 21:00 на территории Ахтырского района. Правоохранители патрулировали территории, когда автомобиль наехал на мину.
Кроме того, по данным Живицкого, российские оккупанты сегодня активно били из артиллерии и минометов по территории Сумской области, также снова сбрасывали взрывчатку с беспилотников.
Прилеты были зафиксированы:
- в Белопольской общине — повредили помещение Атинского психоневрологического интерната, местную ферму, водонапорную башню;
- в Глуховской общине;
- в Великописаревской общине;
- в Хотинской общине.
Накануне, 21 июня, российские дроны-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду Сумской области. Тогда сообщалось о четырех пострадавших.
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