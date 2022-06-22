В Сумской области на мине подорвался автомобиль с полицейскими, двое пострадавших

22 июня, 22:19
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Обстрел Сумской области, 22 июня (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook)

Обстрел Сумской области, 22 июня (Фото:Дмитрий Живицкий/facebook)

В среду, 22 июня, в Сумской области на мине подорвался автомобиль с полицейскими. Пострадали два человека.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Инцидент произошел около 21:00 на территории Ахтырского района. Правоохранители патрулировали территории, когда автомобиль наехал на мину.

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Кроме того, по данным Живицкого, российские оккупанты сегодня активно били из артиллерии и минометов по территории Сумской области, также снова сбрасывали взрывчатку с беспилотников.

Прилеты были зафиксированы:

  • в Белопольской общине — повредили помещение Атинского психоневрологического интерната, местную ферму, водонапорную башню;
  • в Глуховской общине;
  • в Великописаревской общине;
  • в Хотинской общине.

Накануне, 21 июня, российские дроны-камикадзе атаковали Краснопольскую громаду Сумской области. Тогда сообщалось о четырех пострадавших.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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