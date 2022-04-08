Оккупанты оставили мину. В Сумской области подорвались работники облэнерго, один погибший, четверо пострадавших — ОГА
В Сумской области на противотанковой мине подорвались работники облэнерго (Фото:Ground Forces/Handout via REUTERS)
В четверг, 7 апреля, вблизи села Билка, Ахтырского района, Сумской области на противотанковой мине, оставленной российскими оккупантами, подорвался автомобиль с бригадой работников Сумыоблэнерго.
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Об этом сообщил глава Сумской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, работники выехали на локацию, чтобы возобновить электроснабжение.
В результате один человек погиб. Двое мужчин с травмами и переломами были доставлены в больницу. Там им оказывается медицинская помощь.
Еще два человека получили контузию, без госпитализации.
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