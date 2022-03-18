Мальчик с Сумщины отдал украинским военным свой дрон, о котором долго мечтал

18 марта, 06:17
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Ребенок из Кролевца (Сумская область), сам решил отдать дрон украинским защитникам (Фото:Telegram/Братчук)

Ребенок из Кролевца (Сумская область), сам решил отдать дрон украинским защитникам (Фото:Telegram/Братчук)

Автор: Елена Басараб

В Украине даже дети понимают, что сейчас самое важное — это помощь Вооруженным силам Украины. Так, на Сумщине 6-летний мальчик отдал свой долгожданный квадрокоптер, который ему подарил отец на день рождения.

Об этом пишет пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Как отмечается, ребенок из Кролевца (Сумская область), сам решил отдать дрон украинским защитникам.

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«Папа, подарим нашим военным. Им нужнее. Они нас защищают», — сказал мальчик.

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Напомним, что в Украине появилась платформа «Работа в тылу», которая помогает в поиске волонтеров тем, кому нужны «свободные руки»; те же, кто хочет помочь, могут найти работу для себя.

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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