В Сумской области эвакуировали психоневрологический интернат, который был обстрелян оккупантами

5 июля, 01:27
Накануне россияне обстреляли интернат (Фото:Двитрий Живицкий/Telegram)

Накануне россияне обстреляли интернат (Фото:Двитрий Живицкий/Telegram)

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об эвакуации Атинского психоневрологического интерната, который обстреляли российские войска.

«Сегодня эвакуировали Атинский психоневрологический интернат… С начала войны мы предлагали эвакуировать это заведение, впрочем, они отказывались. После того, как ситуация с обстрелами на границе изменилась, мы снова подняли вопрос об эвакуации этого заведения. Запланировали ее на начало этой недели», — заявил Живицкий.

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Он отметил, что работники заведения и пациенты находятся в безопасности. Их всех разместили в одном блоке подобного учреждения.

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Ранее Живицкий сообщил, что за последние сутки войска РФ обстреливали Сумскую область минометами и запустили несколько ракет по региону.

https://www.youtube.com/watch?v=wEuaWElQdK8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Эвакуация Сумская область Война в Украине Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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