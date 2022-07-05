В Сумской области эвакуировали психоневрологический интернат, который был обстрелян оккупантами
Накануне россияне обстреляли интернат (Фото:Двитрий Живицкий/Telegram)
Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об эвакуации Атинского психоневрологического интерната, который обстреляли российские войска.
«Сегодня эвакуировали Атинский психоневрологический интернат… С начала войны мы предлагали эвакуировать это заведение, впрочем, они отказывались. После того, как ситуация с обстрелами на границе изменилась, мы снова подняли вопрос об эвакуации этого заведения. Запланировали ее на начало этой недели», — заявил Живицкий.
Он отметил, что работники заведения и пациенты находятся в безопасности. Их всех разместили в одном блоке подобного учреждения.
Ранее Живицкий сообщил, что за последние сутки войска РФ обстреливали Сумскую область минометами и запустили несколько ракет по региону.
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