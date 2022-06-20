Оккупанты в течение дня обстреливали Сумскую область, есть погибший и раненый 20 июня, 22:17 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Сумской области, 19 июня (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В результате обстрела россиянами Сумской области в понедельник, 20 июня, один мужчина погиб, еще один ранен.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Он уточнил, что днем два беспилотника сбросили четыре взрывчатки на территорию Юнаковской общины. Были также три минометных выстрела. В результате один человек погиб, еще один — ранен.

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Кроме того, с 18:00 начался обстрел Середино-Будской и Зноб-Новгородской общин из ствольной и реактивной артиллерии. Всего зафиксировано 28 прилетов.

После 18:30 было 23 минометных выстрела со стороны России по Белопольской общине, а после 19:00 россияне начали обстрел Великописаревской общины, зафиксировано 32 минометных выстрела.

С 19:30 снова был огонь по Зноб-Новгородской общине, 7 прилетов из миномета.

В результате вечерних обстрелов Сумской области жертв и разрушений нет, уточнил Живицкий.

Утром в понедельник, 20 июня, войска РФ обстреляли приграничные районы Сумской и Черниговской областей. Без жертв и пострадавших.

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