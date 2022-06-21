В Сумской области дроны-камикадзе россиян ранили четырех человек

21 июня, 23:57
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Последствия обстрела Сумской области оккупантами (Фото:Дмитрий Живицкий / Facebook)

Последствия обстрела Сумской области оккупантами (Фото:Дмитрий Живицкий / Facebook)

В результате атаки российских дронов-камикадзе в Краснопольской общине Сумской области ранены четыре человека, двое из них в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Живицкий также добавил, что во вторник днем ​​россияне совершили четыре обстрела из минометов и других видов оружия по Краснопольской общине в Сумской области. Всего по территории общины зафиксировано за день 42 прилета.

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«Россияне били, в том числе, и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет. Уютный парк в одном из населенных пунктов общины уничтожен вражескими снарядами», — написал он.

В результате обстрела россиянами Сумской области в понедельник, 20 июня, один мужчина погиб, еще один ранен.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Сумская область Война России против Украины

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