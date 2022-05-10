В Сумской области задержали депутата, занимавшегося обеспечением оккупантов 10 мая, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Коллаборант показывал ВС РФ оптимальные маршруты передвижения (Фото:Офис генпрокурора)

Одного из депутатов Ахтырского районного совета в Сумской области уличили в сотрудничестве с российскими войсками.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Во время захвата ВС РФ Тростянецкой общины представитель партии Наш край снабжал российских военных продуктами и призвал местное население к так называемым «переговорам» с оккупантами.

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Кроме того, коллаборант указывал захватчикам оптимальные маршруты передвижения и лично сопровождал их.

На данное время злоумышленник уже задержан. Ему инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность страны (ч. 2 ст. 111 и ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины).

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