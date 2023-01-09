В Сумской области будут судить коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами
Уничтоженная в Сумской области российская техника (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против мужчины по факту государственной измены и хранения боеприпасов.
Сообщается, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны вражеской техники по Сумской области.
После освобождения области от россиян мужчина продолжил сотрудничать с представителем вражеской армии. Он собирал информацию об украинских позициях и передавал это куратору в РФ.
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