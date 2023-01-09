В Сумской области будут судить коллаборанта, который сотрудничал с оккупантами

9 января, 03:27
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Уничтоженная в Сумской области российская техника (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Уничтоженная в Сумской области российская техника (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт против мужчины по факту государственной измены и хранения боеприпасов.

Сообщается, что мужчина с первых дней полномасштабного вторжения военнослужащих РФ в Украину на собственном автомобиле сопровождал колонны вражеской техники по Сумской области.

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После освобождения области от россиян мужчина продолжил сотрудничать с представителем вражеской армии. Он собирал информацию об украинских позициях и передавал это куратору в РФ.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины Коллаборационизм

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