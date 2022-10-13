Отключены 7633 абонента. Россияне уничтожили три электростанции в Сумской области 13 октября, 02:25 Часть абонентов в Сумской области остались без электроснабжения (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что за три дня российские оккупанты разрушили три электростанции в области.

«Полностью отключены от электроснабжения 7633 абонента. За три дня в области разрушены 3 электростанции из-за российских обстрелов. Энергосистема остается нестабильной, продолжаются аварийные отключения. То есть — внеплановые. То есть составить график энергетикам пока технически невозможно», — заявил Живицкий.

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Он напомнил, что важно в часы с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00 потреблять минимум электроэнергии.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.