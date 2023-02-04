В Сумской и Запорожской областях завтра не будут выключать свет 4 февраля, 22:04 В Сумской и Запорожской областях завтра не выключат свет (Фото:Pexels/Pixabay)

В воскресенье, 5 февраля, в течении суток в Сумской и Запорожской областях не предусматривается отключение электроэнергии. Это связано с лимитами энергопотребления, донесенными Укрэнерго для области.

Об этом сообщают пресс-службы Сумыоблэнерго и Запорожьеоблэнерго.

"5 февраля отключений электроэнергии по графикам по Сумской области не планируется", - говорится в сообщении.

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В Запорожской области на завтра также не запланированы почасовые отключения.

«Согласно лимитам энергопотребления, доказанным НЭК „Укрэнерго“ для Запорожской области на 5 февраля, потребности в применении стабилизационных отключений электроэнергии не предусматривается», — отметили в Запорожьеоблэнерго.

Как отмечается, если ситуация в энергосистеме изменится и потребует возвращения к стабилизационным отключениям, об этом будет сообщено дополнительно на информационных ресурсах.