В Сумской области завод утилизировал 4,5 тысячи взрывателей лишь на бумаге. Полиция нашла их в крайне опасном состоянии

Полиция сообщила, что, согласно документам, взрыватели должны были утилизировать еще в 2016 году

В городе Шостка Сумской области завод, который должен был утилизировать более 4,5 тысячи взрывателей (устройств для активации боеприпасов), сделал это лишь на бумаге.

Как сообщается на сайте полиции Сумской области, во время обыска, который полицейские проводили вместе с СБУ, эти взрыватели обнаружили в крайне опасном состоянии.

Обыск был проведен после получения информации о том, что опасные предметы хранятся на территории завода, хотя, согласно документации, их должны были утилизировать еще в 2016 году.

По факту подделки документов полиция открыла уголовное производство. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде штрафа до семидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полиция выясняет мотивы подделки документов.