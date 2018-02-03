В Сумской области задержали пограничника, который входил в группировку вымогателей

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Пограничника задержали, когда он получал часть взятки в 27 тысяч гривен
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничника задержали, когда он получал часть взятки в 27 тысяч гривен

В Сумской области задержали группировку вымогателей, состоявшую из пограничника и двух бывших сотрудников МВД.

Злоумышленники требовали от жителя Сум более 40 тысяч гривен за то, что будут способствовать ему в уклонении от уголовной ответственности за возможную причастность к совершению преступления, сообщили в Госпогранслужбе.

Передачу злоумышленникам первых двух частей взятки в размере 15 тысяч гривен правоохранители задокументировали. А при получении третьей части взятки в 27 тысяч гривен пограничника задержали в Сумах. Двоим злоумышленникам в настоящее время уже объявили о подозрении.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, 18 января сообщалось о задержании в Черниговской области чиновника Госпогранслужбы, который ежемесячно "зарабатывал" на взятках по 50 тысяч гривен.

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