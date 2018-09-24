В Сумской области задержали медика, вымогавшего у участника ООС 140 тысяч гривен за получение инвалидности

Медик угрожал военному созданием искусственных препятствий во время прохождения комиссии

Служба безопасности Украины уличила во взяточничестве главу одной из городских лечебно-квалификационных комиссий Сумской области.

Как сообщается, он требовал у участника Операции Объединенных сил 140 тысяч гривен за содействие в прохождении врачебной комиссии для получения группы инвалидности, на которую тот имел законное право.

В противном же случае коррупционер угрожал создать ему искусственные препятствия.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).

Решается вопрос об избрании врачу меры пресечения.