В Сумской области задержали гражданина Молдовы, который пытался вывезти в Россию скрипку Страдивари

В Сумской области пограничники, сотрудники Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины обнаружили у гражданина Молдовы, который пытался выехать в Россию, несколько предметов антиквариата, в частности, скрипку с надписью внутри Antonius Stradivarius faciebat anno 1719.

Как сообщается на сайте ГФС, в зоне таможенного контроля таможенного поста Бачевск Сумской таможни, куда он заехал на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, выбрав форму таможенного контроля "зеленый коридор".

Фото: Государственная фискальная служба via Facebook

Кроме скрипки у него нашли телефонный аппарат с надписью Osterreichische Telefon - Fabrik AG vorm. J. Berliner Wein, XIII/1., икону с образом святого Спиридона, книги с надписью Giannetto 1870 и Pompei as it was and as it is by Bagot Molesworth MA 1904 года, внутри которой находились 23 бумажные банкноты до 1960 года выпуска и почтовая марка 1973 года. Как отмечается на странице Госпогранслужбы в Facebook, некоторые из найденных банкнот времен еще дореволюционной Российской империи.

Поскольку, согласно инструкции Министерства культуры и искусств Украины, эти предметы ограничены к перемещению через таможенную границу Украины, а гражданин Молдовы попытался скрыть их от таможенного контроля, их изъяли для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения.