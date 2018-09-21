В Сумской области во время движения загорелся автобус с детьми

В пятницу, 21 сентября, возле села Штеповка Лебединского района Сумской области полностью сгорел автобус, перевозивший детей.

Как сообщили в областной полиции, в автобусе во время движения внезапно вспыхнул пожар в моторном отсеке. Огонь быстро распространился в салон и перекинулся на оставленные в автобусе вещи. Причины и обстоятельства возгорания выясняет следственно-оперативная группа.

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В момент возгорания в автобусе находились двое педагогов и 20 воспитанников Хоружевского центра социально-психологической реабилитации детей. Все они успели покинуть автобус, никто из них не пострадал.

Дети ехали в одно из санаторных учреждений в Лебединском районе. Сейчас детей вернули обратно в Хоружевку.