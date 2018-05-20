В Сумской области в ДТП погибли парень и беременная девушка, убегая от патрульных

Водитель не справился с управлением на высокой скорости и столкнулся с бусом на встречке, убегая от патрульных

В городе Ромны (Сумская область) при столкновении с микроавтобусом погибли водитель БМВ и его пассажир – беременная девушка, которые попытались скрыться от патрульной полиции.

"Водитель грубо нарушал ПДД и не остановился на требование полицейских. Через несколько минут все закончилось", - сообщают в сообществе dtp.kiev.ua.

Водитель легкового автомобиля и его спутница погибли на месте событий после столкновения на встречной полосе. Водителя микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Каменском водитель маршрутки Эталон потерял сознание перед столкновением с грузовиком.