В Сумской области в ДТП погибли парень и беременная девушка, убегая от патрульных

В городе Ромны (Сумская область) при столкновении с микроавтобусом погибли водитель БМВ и его пассажир – беременная девушка, которые попытались скрыться от патрульной полиции.
"Водитель грубо нарушал ПДД и не остановился на требование полицейских. Через несколько минут все закончилось", - сообщают в сообществе dtp.kiev.ua.
Водитель легкового автомобиля и его спутница погибли на месте событий после столкновения на встречной полосе. Водителя микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Каменском водитель маршрутки Эталон потерял сознание перед столкновением с грузовиком.
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