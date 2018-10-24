В Сумской области совершено покушение на директора предприятия по охране нефтепродуктов

Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован

В Сумской области правоохранители расследуют обстоятельства покушения на убийство начальника Восточной группы филиала Секюрайти, деятельность которой связана с охраной нефтепроводов Сумской, Полтавской и Черниговской областей, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области в Facebook.

Как сообщается, нападение было совершено во вторник, 23 октября, около 18:30 в селе Герасимовка Роменского района Сумской области.

"В то время, когда начальник засадной группы Восточного филиала ООО Секюрайти сидел в автомобиле Ford, ожидая коллегу, неизвестный обстрелял его автомобиль. Только на транспортном средстве начислено 18 пулевых отверстий. Пострадавший с огнестрельными ранениями рук и ног госпитализирован", - говорится в сообщении.

Нападавший скрылся с места преступления, его разыскивает полиция.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и группа прокуроров во главе с заместителем прокурора Сумской области.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесено по ч.2 ст.15 п.1, 5, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Блогер Александр Тахтай написал на своей странице в Facebook, что жертвой нападения стал Денис Титаренко, его состояние тяжелое.