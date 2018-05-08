В Сумской области сорвало крышу с отремонтированной школы - фото

В одной из школ Сумской области ветром сорвало крышу, где с 2017 года продолжается ремонт.

Инцидент произошел в ночь на 8 мая в здании Николаевской специализированной школы I-III ступеней Белопольского района Сумской области.

Прокуратура возбудила уголовное производство по факту возможного присвоения средств при ремонте кровли в школе.

"Ремонт школы начато в 2017 году, однако в ночь с 7 на 8 мая текущего года порывом ветра сорвало крышу здания", - отметили в областной прокуратуре.

О пострадавших не сообщается.

На месте событий проводят расследование прокуроры и полицейские.

О том, на каком этапе был ремонт, на даннный момент не указывается.

Дело зарегистрировали по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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