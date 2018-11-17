В Сумской области сгорело авто депутата горсовета, чиновник говорит о поджоге

В Сумской области ночью сгорел автомобиль, принадлежащий депутату горсовета Шостки, главе фракции Социал-демократической партии Олегу Романовскому.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Происшествие произошло около полуночи. Во дворе многоэтажке загорелся автомобиль "Киа", которой принадлежит одному из депутатов Шосткинского городского совета. На месте работала следственно-оперативная группа, а также был поднят по тревоге личный состав Шосткинского отдела полиции", - сообщили в полиции.

По данному факту открыли уголовное производство по признакам ч2 ст.194 УК Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Сам же Романовский заявил, что авто ему сожгли.

"Кто-то порадуется, кто поймет. Но наверное это "мужественный" поступок деятелей, которые решили меня остановить", - сказал он.