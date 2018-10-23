В Сумской области полицейские спасли из-под поезда ребенка, лежавшего на путях

Правоохранители спасли в Сумской области 10-летнего мальчика, лежавшего на железнодорожных путях.
Как сообщает ТСН, об исчезновении ребенка сообщила его мать.
По словам женщины, у мальчика есть психические проблемы, и он не всегда понимает, что делает.
Сначала она искала сына вместе с соседями, однако, когда поиски ни к чему не привели, обратилась в полиции.
Полицейские нашли мальчика в пяти километрах от дома. Он лежал просто на железнодорожных путях, закрыв уши руками, тогда как прямо на него несся грузовой поезд.
"Увидел, что на железнодорожных путях лежит мальчик и в настоящее время со стороны Сум по путям двигался поезд. За считанные доли секунды данного мальчика отнес в безопасное место", - рассказал полицейский Роман Бондаренко, спасший ребенка.
В итоге мальчика передали его матери, сейчас он в безопасности.
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