23 октября 2018, вторник

В Сумской области полицейские спасли из-под поезда ребенка, лежавшего на путях

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Ребенок лежал на рельсах, закрыв уши руками
Скриншот

Ребенок лежал на рельсах, закрыв уши руками

Правоохранители спасли в Сумской области 10-летнего мальчика, лежавшего на железнодорожных путях.

Как сообщает ТСН, об исчезновении ребенка сообщила его мать.

По словам женщины, у мальчика есть психические проблемы, и он не всегда понимает, что делает.

Сначала она искала сына вместе с соседями, однако, когда поиски ни к чему не привели, обратилась в полиции.

Полицейские нашли мальчика в пяти километрах от дома. Он лежал просто на железнодорожных путях, закрыв уши руками, тогда как прямо на него несся грузовой поезд.

"Увидел, что на железнодорожных путях лежит мальчик и в настоящее время со стороны Сум по путям двигался поезд. За считанные доли секунды данного мальчика отнес в безопасное место", - рассказал полицейский Роман Бондаренко, спасший ребенка.

В итоге мальчика передали его матери, сейчас он в безопасности.

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