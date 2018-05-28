В Сумской области пьяный водитель сбил насмерть двухлетнего мальчика и сбежал

Мужчина после празднования Дня села просто решил "погонять" на машине

В Сумской области задержали водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 2-летнего ребенка и сбежал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Происшествие случилось вчера вечером в с. Семяновка Конотопского района. Водитель автомобиля Део Ланос, который двигался в сторону Конотопа, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил 2-летнего мальчика, который вместе с сестренкой и несколькими другими детьми шли по обочине. Ребенок от полученных травм скончалась на месте. Виновник ДТП скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.

Для поимки водителя был введен в действие план Перехват, правонарушитель был задержан примерно через 2 часа после содеянного.

Установлено, что мужчина после празднования Дня села решил "погонять" на машине. После того как сбил ребенка, он быстро вернулся домой, оставил автомобиль во дворе матери, а сам спрятался в кустах в соседнем домохозяйстве.

"На момент задержания мужчина находился с явными признаками алкогольного опьянения. У него сразу отобрали анализы для проведения экспертизы на наличие алкоголя в крови. Сейчас мужчина находится под стражей", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели людей), по которой виновнику ДТП грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

Ранее сообщалось, что в Одесской области поезд сбил автомобиль с детьми на переезде, есть погибшая.