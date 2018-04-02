В Сумской области наводнение затопило часть одного из городов

Часть города Ахтырка Сумской области затопило из-за весеннего половодья, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции.

Правоохранители на плавсредствах обеспечивают патрулирование, доставляют людей в безопасное место и поддерживают на улицах города общественный порядок, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщения о наводнении стали поступать в дежурную часть ахтырской полиции сразу после часу ночи. По словам жителей, вода поднялась почти на метр, были подтоплены дома и хозяйственные помещения.

Пострадавших принимает городская больница, а также их доставляют в местной гостиницы и здания горисполкома.

На месте происшествия кроме полиции работают бригады ГСЧС, медиков и горисполкома. Спасательные работы продолжаются.