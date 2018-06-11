11 июня 2018, понедельник

В Сумской области из-за халатности врача умерла пациентка

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Иллюстративное фото
Фото: moz.gov.ua

Иллюстративное фото

Прокуратура Сумской области расследует летальный случай в Роменской центральной районной больнице из-за халатности медиков.

Как сообщили следователи, 2 января 2018 года 45-летняя местная жительница с жалобами на боль обратилась к врачам. На следующий день заведующий гинекологическим отделением провел хирургическую манипуляцию. Уже 5 января женщину выписали. Однако состояние пациентки ухудшалось. Ее снова госпитализировали и дважды прооперировали. Не придя в сознание после операции, пациентка 3 февраля скончалась.

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Эксперты пришли к выводу, что пациентке установили неточный диагноз и назначили хирургические манипуляции, несмотря на наличие противопоказаний. После этого ей назначили несоответствующую антибиотикотерапию. Смерть женщины наступила в результате сепсиса и интоксикации.

В рамках уголовного производства врачу, исполняющего обязанности заведующего гинекологическим отделением Роменской центральной районной больницы, объявили о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей. Устанавливается степень вины других врачей.

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За смерть пациентки врачу грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе задержали врача и фельдшера бригады скорой помощи, прибывших на вызов в состоянии алкогольного опьянения.

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