В Сумах во взяточничестве уличили депутата горсовета

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Депутат требовал взятку за продление срока аренды земельного участка
Фото: СБУ

Депутат требовал взятку за продление срока аренды земельного участка

Правоохранители разоблачили в коррупционной деятельности депутата, председателя одной из постоянных комиссий Сумского городского совета.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник требовал от частного предпринимателя $4,5 тысячи за "содействие в продлении срока аренды земельного участка".

Депутата задержали во время получения от посредника всей суммы взятки на одной из центральных улиц Сум.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет), депутату сообщено о подозрении в совершении преступления", - добавили в СБУ.

Напомним, 12 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета и его сообщнику за предложение $500 тысяч взятки детективу НАБУ.

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