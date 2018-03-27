В Сумах в студенческом общежитии произошло два пожара за день

В общежитии Сумского государственного университета за день произошло два пожара

В понедельник, 26 марта, в Сумах в 9-этажном общежитии Сумского государственного университета за день произошло два пожара.

Как сообщает пресс-служба управления ГСЧС Украины в Сумской области, сообщение о первом возгорании поступило в 12:06.

"На момент прибытия пожарных из окон 5-го этажа выходил густой дым. Спасатели попали в задымленное помещение и установили, что в одной из комнат на 5-м этаже горит мебель. Кроме того, существовала угроза распространения огня в коридор и другие комнаты", - говорится в сообщении.

Фото: sumy.dsns.gov.ua

На верхних этажах находились 17 студентов. Всех удалось эвакуировать.

Всего к тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Пожар был ликвидирован. Его причина неизвестна.

Как передает UA:Сумы, второй пожар произошел около 21:00. Как сообщается, огонь тушили три машины около 30 минут.

Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, что днем 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался пожар. В результате погибли 64 человека, в том числе дети.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.