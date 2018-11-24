В Сумах трех учеников кадетского лицея госпитализировали с менингитом

В Сумах трех учеников Лицея-интерната Кадетский корпус имени Харитоненко госпитализировали с диагнозом менингит. Об этом сообщает Общественное радио со ссылкой на главного врача Сумской городской детской клинической больницы Александра Емеца.

На данный момент состояние госпитализированных стабильно тяжелое, они находятся в реанимации Сумской детской клинической больницы.

Отмечается, что кадетам по 13 и 14 лет.

"Мы проводим им инфузионную терапию, капаем, снимаем воспаление мозговых оболочек, отек и проводим обще-укрепляющую терапию", – сообщил Емец.

По словам главного врача, при таком заболевании карантин в учебном заведении не предусмотрен.

"Это обычная простуда, и если ее недолечить, тогда она у ослабленных детей может перейти в поражения мозговых оболочек", – пояснил Емец.

Как сообщает главный врач, состояние больных стабильно тяжелое, однако сейчас им становится лучше.