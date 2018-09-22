22 сентября 2018, суббота

В Сумах произошла авария на газопроводе: погиб мужчина, полиция подозревает внешнее вмешательство в сеть

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Высота пламени достигала десяти метров
Фото: ТСН

Высота пламени достигала десяти метров

В селе Барановка на окраине Сум произошла авария на распределительном газопроводе.

Как сообщает ТСН, высота пламени достигала десяти метров. Постепенно интенсивность пламени уменьшилась, сотрудники газовой службы перекрыли давление.

В полиции сообщили, что в доме недалеко от места инцидента нашли обгоревшее тело мужчины. Им оказался 73-летний пенсионер. В прошлом мужчина работал газосварщиком.

Правоохранители также обнаружили повреждения засова газовой трубы, ее пытались срезать с помощью инструментов.

Там сообщили о возможном вмешательстве в работу газопровода.

По данному факту начато уголовное производство по ст.115 Умышленное убийство (с отметкой Несчастный случай) и ст. 292. ч.1 (Повреждение или разрушение магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к нарушению нормальной работы указанных трубопроводов или создало опасность для жизни людей) УК Украины.

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