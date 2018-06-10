В Сумах мужчина взорвал гранату в развлекательном заведении, семь человек пострадали

В воскресенье, 10 июня, около 6 утра в Сумах в развлекательном заведении Луна взорвалась граната РГД-5. Семь человек получили ранения.
Об этом сообщает ТСН.
Пострадавших госпитализировали в Сумскую областную больницу. Двое из них - в тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали мужчину 1990 года рождения. Во время задержания оказал сопротивление полиции, угрожал ножом. Ему инкриминируют четыре статьи УК: покушение, хулиганство, сопротивление работникам полиции и незаконное хранение оружия.
По неофициальной информации, мужчину не пустили в ночное заведение, поэтому он вернулся в балаклаве и с гранатой.
Ранее сообщалось, что в Черновцах полицейских обвинили в избиении подростка, который пострадал от взрыва в психбольнице.
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