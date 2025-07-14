Войска РФ ночью ударили дронами по Сумах и области, возникли масштабные пожары и разрушения, есть погибшие — фото

14 июля, 09:16
Поделиться:
Спасатели тушат пожар, возникший в результате российской атаки дронами в Сумах, 14 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Сумщины)

Спасатели тушат пожар, возникший в результате российской атаки дронами в Сумах, 14 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Сумщины)

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 14 июля, ударили дронами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумах, произошло частичное разрушение помещения, начался пожар, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели тушили возгорание одновременно в нескольких местах как внутри помещения, так и на кровле, с использованием специальной техники. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщила ГСЧС.

Реклама

ГСЧС Сумщины
Фото: ГСЧС Сумщины

Глава Сумской ОВА Олег Григоров добавил, что оккупанты ночью ударили по Шосткинской и Сумской общинам. В результате атаки БпЛА и управляемыми авиабомбами в Шосткинской общине погибли двое мужчин — 50 и 55 лет.

ГСЧС Сумщины
Фото: ГСЧС Сумщины

Ранения получили четверо жителей одного из многоквартирных домов — среди них семилетний ребенок.

Читайте также:
В Харькове беспилотник ударил по проезжей части

В Шостке в результате атаки РФ повреждены около 30 многоэтажных, частных домов и нежилых зданий. Разрушен объект гражданской инфраструктуры.

В Сумской громаде ночью в результате атаки дронами, по данным ОВА, также возник пожар, повреждены нежилые здания.

Ранее 14 июля сообщалось, что российские оккупанты ударили дронами по Днепропетровской области, в результате чего пострадали 3 человека, среди них двое детей.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью четыре зенитные ракеты С-300/С-400 и 136 дронов, ПВО обезвредила 108 БпЛА.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Сумы Сумская область Война России против Украины ГСЧС шахеды Дроны атака шахедов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies