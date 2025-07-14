Спасатели тушат пожар, возникший в результате российской атаки дронами в Сумах, 14 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Сумщины)

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 14 июля, ударили дронами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумах, произошло частичное разрушение помещения, начался пожар, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели тушили возгорание одновременно в нескольких местах как внутри помещения, так и на кровле, с использованием специальной техники. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщила ГСЧС.

Фото: ГСЧС Сумщины

Глава Сумской ОВА Олег Григоров добавил, что оккупанты ночью ударили по Шосткинской и Сумской общинам. В результате атаки БпЛА и управляемыми авиабомбами в Шосткинской общине погибли двое мужчин — 50 и 55 лет.

Фото: ГСЧС Сумщины

Ранения получили четверо жителей одного из многоквартирных домов — среди них семилетний ребенок.

В Шостке в результате атаки РФ повреждены около 30 многоэтажных, частных домов и нежилых зданий. Разрушен объект гражданской инфраструктуры.

В Сумской громаде ночью в результате атаки дронами, по данным ОВА, также возник пожар, повреждены нежилые здания.

Ранее 14 июля сообщалось, что российские оккупанты ударили дронами по Днепропетровской области, в результате чего пострадали 3 человека, среди них двое детей.

В целом армия РФ выпустила по Украине ночью четыре зенитные ракеты С-300/С-400 и 136 дронов, ПВО обезвредила 108 БпЛА.